マートバンクは3月25日、「夫婦の共同口座と家計の実態調査」の結果を発表した。調査は2026年3月3日〜3月5日、配偶者と同居をしている25歳〜59歳までの既婚男女441名を対象にインターネットで行われた。○共同口座を始めるきっかけ"共同口座"とは、生活費や将来の貯蓄を管理するために、銀行口座、決済アプリ、クレジットカードなどを、夫婦「ふたりで共有」して運用している口座を指す。封筒や共有の財布に「現金」を入れて管理し