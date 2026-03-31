アート雑貨メーカーのケンエレファントは、2026年7月に発売するカプセルトイ新製品11アイテムを先行公開した。今回は、ケンエレファントお馴染みの人気作家さんの最新作や実用的なエコバッグやポーチのグッズコレクションなど盛りだくさんのラインナップ。アート性を兼ね備えたカプセルトイの数々は、ファンはもちろん、初めて手に取る方にも楽しんでもらえる内容となっている。全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店