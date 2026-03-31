愛猫依存度5つのチェック 猫を飼っている人の「愛猫依存レベル」を把握できるチェック項目です。どれくらい愛猫に心を奪われているか、自己理解の目安にしてみましょう。 1.一日中、猫のことを考えてしまう 仕事中や外出中でも、目の前のことが上の空になるほど、猫の様子や行動を何度も何度も思い浮かべてしまうのは、かなり心が奪われているかもしれません。 多くの飼い主さんが思い出すことはあっても、仕事や会話な