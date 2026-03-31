もぐもぐシール 香川・岡山のスーパーで楽しみながら食品ロスを減らす取り組みが広がっています。 （記者リポート）「賞味期限や消費期限が近い商品に貼られているこちらのシール、集めるとちょっといいことがあるそうです」 スーパーマーケット「新鮮市場きむら」の香川と岡山の3店舗で、30日から導入された「もぐもぐシール」です。 賞味期限が迫っ