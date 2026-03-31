年度末の今日31日(火)は、沖縄・九州から東北にかけて雨が降り、太平洋側を中心に局地的に雷を伴って雨脚が強まっています。雨雲はこのあと東へ移動し、午後は東日本から北日本で雨のピークとなりそうです。南風も強まるため、交通機関に影響が出る恐れもあります。午前は西日本の太平洋側で雨量増える今日31日(火)は、発達する低気圧や前線の影響で、沖縄や九州から東北にかけての広い範囲で雨が降っています。今朝は徳島県の美波