レナト・カールは後半から出場ドイツ代表は現地時間3月30日、国際親善試合でガーナ代表と対戦し、2-1で勝利を収めた。この一戦で後半から出場し、鮮烈なパフォーマンスを披露したMFレナト・カールに対し、ドイツメディア「Sportschau」は「絶対的な好材料だった」と、そのクオリティーを高く評価している。試合は1-0とリードして迎えた後半開始時、カールはFWカイ・ハフェルツに代わってピッチに投入された。すると52分、エン