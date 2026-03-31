横浜FMのユニフォームに注目Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は横浜F・マリノスが特別シーズンで着用する1着に注目している。FマリノスのJリーグ百年構想リーグのユニフォームデザインコンセプトは「BELIEF IS ENGINE - 信念は原動力」。マリノスらし