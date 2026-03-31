高知県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、気象台は3月31日夕方まで落雷や竜巻などの激しい突風に 注意するよう呼びかけています。高知県内は低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。降り始め（30日）から31日午前5時までの雨量は、黒潮町佐賀で147ミリ、室戸市佐喜浜で135ミリ、南国日章で110ミリとなっていて、一時、高知中央と安芸に大雨警報が発表されま