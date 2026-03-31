プロ野球・ヤクルトの人気球団公式マスコット「つば九郎」が３１日、神宮球場でのヤクルトー広島戦で活動を再開する。昨年２月から担当者の死去に伴い活動を休止していたが、いよいよ復帰の時を迎える。１９９４年４月９日の阪神戦（神宮）でデビューしたつば九郎は、自由奔放な言動やフリップ芸で人気を集め、マスコットとしては球界随一の知名度を誇るまでになった。２２年には通算２０００試合出場を達成するなど、チームの