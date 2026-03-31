☆日本ハム―ロッテ（１８：３０・エスコンフィールド）日本ハム＝細野、ロッテ＝木村昨季２位の日本ハムは昨季王者・ソフトバンクに開幕３連敗を喫した。３０日は連敗ストップを狙い、ロッテと対戦する。もし敗れて開幕４連敗となると２２年以来４年ぶりとなる。日本ハムの開幕４連敗以上は年勝敗→最終順位５２●●●●●〇→６５４●●●●●●〇→７９７●●●●●●〇→４２２●●●●●〇→６※パ・