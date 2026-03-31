◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う３回１死一塁の場面での２打席目は中飛に倒れた。打席は無死一、二塁の場面で迎えたが、二走ロハスが牽制死。フルカウントから大谷も外角ボー