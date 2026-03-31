女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・瀧脇笙古（しょうこ）の少しイメチェンした姿に注目が集まっている。３０日までにインスタグラムを更新し、「オンラインお話し会ありがとうございました！」と書き出した瀧脇。「久しぶりの前髪流しましたよたくさんのおめでとうをありがとうございます！」とつづり、グレーにスウェットで前髪を左右に分けたプライベート感のあるショットを披露した。この投稿にファンか