警察庁は、自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度をあす４月１日から導入する。対象は１６歳以上で、信号無視や一時停止違反、携帯電話を操作しながらの運転などが対象となる。反則金を納付すれば刑事手続は行われず、前科も付かない。従来は重大違反を除き指導や警告にとどまる運用が多かったが、事故抑止と取締りの実効性向上を目的に制度が見直された。警察庁の統計によると、自転車事故のリスクは年齢や生活様式に