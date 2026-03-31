柳州市沿江路のタニシビーフン店で提供されるタニシビーフン。（３月１０日撮影、柳州＝新華社記者／黄孝邦）【新華社柳州3月31日】中国広西チワン族自治区柳州市の名物料理「螺螄粉（タニシビーフン）」は、酸味や爽やかさ、うま味、辛味、熱さを一杯に凝縮した独特の味で、近年、国内外で人気を集めている。柳州市は産業化の理念の下、10年以上にわたりタニシビーフン産業の質の高い発展を進めてきた。製品は数十カ国