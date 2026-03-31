ファッションデザイナーのドン小西（75）が、3月31日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』(毎週月〜金 前9:50)にVTRで出演。咽頭がんを初告白した。【動画】こだわりの詰まったドン小西の“新築豪邸”チラ見せ映像番組は、放射線治療などの闘病生活を取材。また、それを支える妻との生活や、新たに建てた軽井沢の豪邸などを紹介。“最期のすみか”のこだわりと、人生の最期をどう生きるのかなどを語った。ドン小西はインタ