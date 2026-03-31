富山労働局は新年度がスタートするあすから、ハローワーク富山に「人材マッチング企画部門」を新しく設けます。これは、きょうの富山労働局の定例記者会見で発表されました。ハローワーク富山に新設する「人材マッチング企画部門」には医療、介護、保育など人材不足が指摘されている分野ごとに担当者をおきます。担当する職員は8人で、事業所を訪問し集めた情報を動画におさめ、インスタグラムなど