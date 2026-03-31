イラン情勢を受け、アメリカ産WTI原油の先物価格が30日、終値で1バレル＝102ドル台をつけました。終値が1バレル＝100ドルを超えるのは、ロシアのウクライナ侵攻で原油価格が急騰した2022年7月以来、およそ3年8か月ぶりのことです。WTI原油の先物価格は、イランへの攻撃が開始される前日の2月27日からおよそ1か月で、終値でおよそ50％上昇しています。アメリカでは、ガソリンの平均小売価格も30日、心理的節目と言われる1ガロンあた