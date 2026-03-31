きょう県内は雲が広がり、雨の降っているところがあります。低気圧の影響で、日中は広い範囲で風が強く吹くところもありそうです。けさの最低気温はきのうに比べ大幅に高く、富山市で13.2度、高岡市伏木で12.4度など、広い範囲で5月中旬並みとなりました。県内は低気圧や前線の影響で雨やくもりとなっていて、最大瞬間風速は富山市八尾町で28.8メートル、富山市で26.3メートルと、台風のような強い風となったところも