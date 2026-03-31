物価高騰対策として県が発行している「秋田県プレミアムチケット」は1日から紙のチケットの販売が始まります。今月2日から販売されている電子チケットは、用意された70万セットのうち約3分の1が売れていて、県は積極的な購入と利用を呼びかけています。県内在住者を対象に県が販売している「秋田県プレミアムチケット」は、6,000円分の利用券を5,000円で販売するものです。物価高騰が続く中、県民や事業者を支援しようと発行されて