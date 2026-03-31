にんべんは「温玉鶏そぼろのせかつぶしめし」を4月1日から東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で発売する。本枯鰹節に、同社「つゆの素ゴールド」で甘塩っぱく煮た鶏そぼろ、温泉玉子、青ねぎをトッピング。本枯鰹節が具材それぞれのおいしさを包み込み、味わいが詰まったかつぶしめしを販売する。かつぶしめしは同店が提供する定番メニューの一つ。今回、2025年9月に販売した「温玉しらすのせかつぶしめし」をヒントに鶏そぼ