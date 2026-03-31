明星食品は、4月6日から東日本エリアより新商品「明星 一平ちゃん夜店の焼きそば 袋めん からしマヨ付き5食パック」を発売するが（順次エリア拡大）、発売に先立ち30日、ブランドキャラクターで国民的ドラマに出演中の俳優の仲野太賀さんを招き、新商品発表会を行った。発表会の中で取締役マーケティング本部の木所敬雄本部長は「一平ちゃんは昨年で発売30周年を迎えた。元気なブランドとして今期売上も前年比2桁増と好調推移