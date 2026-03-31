全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブから一部のポイントへのマイル交換で、1日あたりの交換上限を設ける。4月22日から、楽天ポイント、Vポイント、nanacoポイントへのマイル交換は、1日最大2口（2万マイル）までとする。これ以外の提携ポイントは、上限なく交換できる。いずれの提携ポイントも、4月から翌年3月までの同一年度内の累計交換マイル数に応じて交換レートが変動し、2口目までは100％、3口目以降は50％となる。