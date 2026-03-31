羽田エクセルホテル東急は、「FLYER'S Afternoon Tea」を4月1日から6月30日まで提供する。スイーツは、グレープフルーツタルト、苺のマカロン、チェリーのギモーヴと飛行機サブレ、アプリコットとミントのヴェリーヌなどで、飛行機シューはノワゼットプラリネのカスタードとレモンクリーム、ノワゼットのキャラメリゼをサンドして仕上げた。「紅茶とグリオットチェリー」と「プレーン」のスコーン2種は、クロテッドクリームと季節