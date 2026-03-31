Amazon.co.jpで、整備済み品の「iPhone 16 Plus」がセール価格となっている。 対象は512GBモデルのホワイト。状態は「非常に良い」で、過去価格16万5800円のところ、8％割引の15万2536円となっている。 整備済み品は、Amazonの認定出品者が検査やクリーニングなどを施した中古品。「非常に良い」状態の場合、バッテリー容量が80％以上で、商品を30cm離して持った状態で外見上の損傷が見られない