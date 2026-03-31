機首の“アゴ”が消えた？防衛省・統合幕僚監部は2026年3月30日、中国軍のY-9哨戒機1機が東シナ海上空を飛行したと発表。自衛隊は航空自衛隊の南西航空方面隊の戦闘機を緊急発進させて対応し、その際に撮影した当該機の画像もあわせて公開しました。【見比べるとたしかに…】防衛省が撮影した新旧Y-9を比較する（画像）これまでも、自衛隊では日本周辺におけるY-9哨戒機の活動を確認してきましたが、今回確認された機体はこれ