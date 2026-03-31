NTTドコモとローソン銀行は、全国のローソン銀行ATMにおいて「d払い」残高への現金でのチャージおよび出金の取扱いを開始した。 これまで、d払い残高へのチャージや出金は、銀行口座やセブン銀行ATMなどでも対応していたが、新たにローソン店舗などに設置されている全国1万4000台以上のローソン銀行ATMで利用できるようになった。24時間365日いつでも現金の入出金ができる。 新