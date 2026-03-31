北海道千歳市で３月２８日に発生したひき逃げと当て逃げ事件で、犯行に使われたとみられる車が千歳市内で見つかったことがわかりました。千歳市本町４丁目の住宅街で２８日午後１時ごろ、乗用車が住宅に突っ込み逃走する当て逃げ事件がありました。またその直前には、およそ３００メートル離れたコンビニエンスストアの駐車場で、乗用車が女性をはねて逃走するひき逃げ事件もありました。警察は同じ車が関わった可能性がある