今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第2回（2026年3月31日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）「疫病の時代」明治と、「コロナ禍」の令和明治時代「トレインドナース」（正規に訓練された看護師）として人々のために