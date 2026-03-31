警察庁は、自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度を４月１日から導入する。対象は１６歳以上で、信号無視（６０００円）、ながら運転（１万２０００円）など、事故の危険性が高い順に高額に設計される。◆主な交通違反とその反則金▼走行中にスマホを手に持って通話、または画面を注視する携帯電話使用、保持など（１万２０００円）▼遮断機が閉じている、または警報機が鳴っている踏切への進入（７０００円）▼