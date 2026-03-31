4月は、進学や就職をきっかけに東京で一人暮らしを始める人が増える季節です。初めての一人暮らしでは、生活費がどれくらいかかるのか分からず、不安に感じる人も多いのではないでしょうか。特に東京の場合は、家賃の高さが気になるところです。そこで今回は、東京で一人暮らしをする場合の生活費について、平均的なデータをもとに具体的に試算してみました。これから一人暮らしを始める人は、無理のない生活設計を考える際の目安