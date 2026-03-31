サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が発売となりました。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛する同書から、抜粋・再構成して特別公開します。相手を尊重して、基本は自由に任せるという人は多いかもしれません。自分が一歩下がることで、うまくいってきたという人も。です