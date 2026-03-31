馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はフサイチエアデールが勝った２０００年のダービー卿ＣＴを取り上げる。武豊騎手とのコンビ復活で、１年ぶりの復活Ｖ。牡馬相手の重賞Ｖは初めてだった。コンビ復活即復活Ｖだ。最後の直線。フサイチエアデールは右前のタイキブライドルを目標に、左後ろから迫るシンコウエドワードを振り払うように加速する。武豊は馬場の真ん中へ持ち出し、しっかりと手