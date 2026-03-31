政府は、中東情勢の悪化による原油や石油製品など重要物資を確保するための省庁横断型のタスクフォースを設置しました。高市首相「海外を含めたサプライチェーン全体を踏まえた重要物資の安定供給確保のための具体的な対応方針の検討をお願いします」タスクフォースは、赤沢経産相が30日に任命された「重要物資安定確保担当大臣」としてトップを務めます。高市首相は、原油や石油製品の原料となるナフサなどの安定供給確保に万全を