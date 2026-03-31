あす４月１日からは、様々な食料品や日用品などで価格改定や値上げが行われる。主な品目は以下の通り。【光熱費・公共料金・社会保険】▼電気・ガス料金政府による価格激変緩和対策事業の補助金が終了。標準世帯で、月額１０００〜３０００円程度の実質的な負担増に。▼第１号被保険者（自営業、農業従事者とその家族、学生、非正規社員、無職者）の国民年金保険料月額１万７９２０円（前年度の１万７５１０円から４１