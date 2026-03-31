お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、30日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。詐欺被害に遭いかけた体験を明かした。同番組で「2本ぐらい立て続けに詐欺っぽい電話が掛かって来た」と切り出した坪倉。1本目は「Wi-Fiの新しいのに無料で変えられます」というもので、「変えたほうが月々1500円ぐらい安くなるし、光回線で早くなる」との案内だった。発信元が「