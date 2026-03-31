クマ春になり冬眠明けのクマの出没が今後増えることを受け、石原宏高環境相は31日の閣議後記者会見で「既に各地で目撃情報が相次いでいる。秋に大量出没した翌春は出没が増える傾向があり、十分注意してほしい」と呼びかけた。環境省によると、2025年度（26年2月末時点）のクマによる犠牲者は過去最多の13人。クマを人里に寄せ付けないため、ごみや畑の作物を放置せず適切に管理するよう求めている。石原氏は「クマの生息地