記者会見で意欲を語る、シャープの社長に就任する河村哲治専務執行役員＝31日午前、大阪市中央区シャープの社長に就任する河村哲治専務執行役員は31日、大阪市内で開いた記者会見で「新たな成長のステージにのせるのがミッションだ」と強調し、再成長の実現に意欲を見せた。親会社である台湾の鴻海精密工業と連携し、互いの持つ強みを生かしていく考えを示した。河村氏は欧州や米国の子会社の責任者を歴任するなど、海外での経