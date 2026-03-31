【ニューヨーク共同】米南部フロリダ州のデサンティス知事は30日、同州の「パームビーチ国際空港」を「ドナルド・J・トランプ国際空港」に改称する法案に署名し、同法が成立した。連邦航空局（FAA）の承認を経て7月1日に改称される。米メディアが報じた。トランプ大統領（共和党）は、フロリダ州の私邸「マールアラーゴ」を訪問する際、最寄りの同空港を頻繁に利用している。法案は、州議会の上下両院で多数を占める共和党の主