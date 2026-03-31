９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のリク（ＲＩＫＵ）が、東京ディズニーシーを満喫する様子を披露し話題を呼んでいる。リクは３０日までに自身のインスタグラムを更新。「ディズニーシーアナ雪乗れて幸せ」とつづると、写真を多数アップ。ディズニーシーの世界観に映える、大人っぽく洗練されたブラックジャケットに被り物を合わせたバウンド・コーデを披露した。また、別の投稿でも「夢の国また行きたい」とつづって