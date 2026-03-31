中部電力浜岡原子力発電所（静岡県）の「基準地震動」の算定に関わるデータが意図的に操作されていた問題で、中部電は３１日午前、事実関係に関する報告書を原子力規制委員会に提出した。規制委は報告書の内容などを基に不正の全容を解明し、今夏にも対応を決める方針だ。基準地震動は施設の耐震設計の目安となるもので、浜岡原発の基準地震動は２０２３年の審査で規制委から了承された。中部電は今年１月、基準地震動を算定し