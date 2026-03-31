◆ロサンゼルス・ドジャース−クリーブランド・ガーディアンズ30日（日本時間31日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が今シーズン初先発しています。オープン戦では防御率15点台と打ち込まれた佐々木投手。まずは先頭バッターからカットボールで見逃しの三振を奪います。制球に苦しみ、ヒットでランナーを許しますが、4番バッターをレフトフラ