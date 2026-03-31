相模原市名誉観光親善大使に就任するアレキサンドロスの（右から）白井さん、川上さん、ベースの磯部寛之さん、ドラムのリアド偉武さん＝２８日、相模原市南区相模原市とゆかりが深いロックバンド「Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ（アレキサンドロス）」が４月から市名誉観光親善大使に就任するのを記念したトークライブが２８日、同市南区の小田急線相模大野駅近くの広場で開かれ、メンバーらが地元への思いを語った。市シティプロモー