タカラトミーアーツは、2026年4月からスタートする新シリーズ『おねがいアイプリ』の2つのアミューズメントゲーム『おねがいアイプリ』と『アイプリバース おねがい１だん』を、4月2日から同時展開する。『アイプリバース』は「マイキャラ」遊びが楽しめるゲームで、「おねがい１だん」ではこれまでのライブシステムが一新し「フルライブ」や「バズリウムチェンジ」が遊べるようになるほか、歴代の「プリティーシリーズ」作品との