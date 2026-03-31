既婚者コミュニティを運営するレゾンデートルは、結婚10年以上の40代〜50代既婚男女720人を対象に「熟年離婚」に関する意識調査を実施した。「熟年離婚」に関する意識調査調査対象者について○6人に1人以上が「熟年離婚をしたい」と回答。女性は男性の1.6倍熟年離婚をしたいと思っているか調査によると、「熟年離婚したい」と回答した人は18.5%にのぼり、およそ5〜6人に1人が熟年離婚を望んでいる実態が浮き彫りとなった。男女別