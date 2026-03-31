BTSのオリジナルコンテンツ『Run BTS!』が3年ぶりに帰ってくる。3月30日、BTSはグループ公式YouTubeチャンネルに『Run BTS!』のティザー映像を公開した。2023年のスペシャルエピソード以来、約3年ぶりの再始動となる。【写真】BTS・V、日本語投稿が話題公開された映像には、『Run BTS!』の本格始動を前にコンテンツ会議を行うメンバーの姿が収められている。彼らは急速に変化するトレンドについて悩み、それに合わせた多様な企画を