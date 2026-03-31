歌手ホン・ソボム、チョ・ガプギョン夫妻の息子の元嫁A氏が、怒りをあらわにした。3月30日、元嫁A氏は自身のSNSを通じて「一人の人生を壊し、家庭が崩壊し、助けを求めたときには傍観して無視しておきながら、世間に知られて非難されると、苦しんでいる人を無視したまま何も知らないふりをしてテレビに出演する。その報いだ」とする書き込みを投稿した。【関連】妻は妊娠中…ホン・ソボム夫妻の息子、同僚と不倫続けて「表では国民