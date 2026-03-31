本来は裏方である翻訳家が、思わぬ形で注目を集めている。3月30日、韓国メディア『Dispatch』は、数々の海外映画の韓国語字幕を手掛けてきた映画翻訳家ファン・ソクヒの過去の性犯罪事件について報じた。【写真】性加害疑惑の翻訳家報道によると、ファン・ソクヒは過去に複数の性犯罪事件で起訴され、有罪判決を受けていたという。まず2005年には、江原道・春川市で女性を追いかけて身体を触るなどの行為を行い、抵抗する被害者に