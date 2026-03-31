K-POPや韓国ドラマなど、韓流コンテンツが世界的な注目を集めるなかで、毎年のように新しいスターが次々に現れている。だが、海外で「韓国コンテンツの顔」として選ばれる名前は、驚くほど変わらないことが明らかになった。【注目】「彼らが崩れ落ちる音」BTSに酷評レビュー最新の韓流実態調査でも俳優部門はイ・ミンホ、歌手・グループ部門はBTSがともに1位。しかもこの構図、実はここ数年の話ではない。広がる韓流、変わらぬ“顔