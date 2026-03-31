【月村手毬-Luna say maybe-】 11月 発売予定 価格： 24,200円（通常版） 27,500円（DX版） コトブキヤは、フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」を11月に発売する。価格は通常版が24,200円。また、コトブキヤショップ限定のDX版が27,500円となっている。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」よりアイドル「月村手毬」を「Luna say maybe」