旬の食材と季節に合った“養生食”が、心と体の健康を保つ力になる。そこで中医学の考えをベースに、春に感じやすい不調を改善してくれる具をたっぷり入れたみそ汁と、さらに＋αのアレンジレシピを伝授！日本人に馴染みがあるみそ汁は、最良の養生食身近な食材を煮て、みそを溶くだけで簡単に作れるみそ汁は、毎日の食生活に取り入れやすく、心身の不調を防ぐのにも役立つ。「昔から『薬食同源』という言葉があるように、食べるこ